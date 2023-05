Festa al parco degli Uliveti Due giorni ricchi di iniziative

Tra religiosità, cultura, folclore e gastronomia torna al parco degli Uliveti la ’Festa della Madonna degli Uliveti’, regina della pace e patrona della zona industriale apuana. Dopo la penalizzazione dovuta alla pandemia, la festa riprende in tutte le sue caratteristiche per offrire due giornate ricche di eventi e di cultura. Stasera, alle 21, la tradizionale veglia di preghiera con la presenza del vescovo Mario Vaccari e al termine Falò della pace. Domani solennità della Madonna con messe alle 7,30, 10,30 e 17,30. Alle 10,30 la messa sarà dedicata ai lavoratori e caduti sul lavoro e di seguito ci sarà un omaggio al monumento per la nobiltà del lavoro umano e la memoria dei caduti sul lavoro. Alle 11.45 , nello spazio del Museo etnologico delle Apuane, sarà inaugurata la 78ª mostra quest’anno dedicata a ’Vestirsi a Massa tra ‘800 e ‘900’, tradizioni, immagini e costumi a cura di Giuliano Marselli. Visitando la mostra si può ammirare il costume del Battì, un costume esposto al Museo delle civiltà-Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari di Roma. Faceva parte di una collezione a suo tempo curata da Mary D’Ancona e Lamberto Loria per il Museo di Etnografia Italiana di Firenze. Le poche notizie relative al costume derivano dal carteggio intercorso tra Loria e Mary D’Ancona, che raccolse il costume nella città di Massa, tra il luglio e l’agosto del 1908. Le fonti tuttavia non precisano il suo impiego nell’ambito del carnevale o del teatro popolare massese accanto alla figura della Togna (o Tonia), sua moglie. Un ’pezzo’, dunque, che arricchisce il percorso del costume massese. La mostra è visitabile fino al 21 maggio in orario 10-12 e 16-18.

Tra le iniziative, nel parco del santuario, è prevista la 12ª edizione del mercato di Campagna amica della Coldiretti e la ’Festa del pastore massese’, con presenza di stand, pecora massese e asini. Non mancherà la tradizionale pesca di beneficenza e l’iniziativa ’Un fiore per santuario’. Come da tradizione, domani sarà possibile usufruire dello stand gastronomico a partire dalle 12 fino alle 22 con piatti tipici della cucina locale tra cui i classici tordelli massesi. Gli eventi, in programma fino al 21 maggio, sono promossi dal comitato organizzatore del Centro culturale apuano.

Angela Maria Fruzzetti