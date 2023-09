Festa a due ruote La bici è cultura

Il borgo di Fosdinovo è pronto a ospitare due grandi eventi speciali in una giornata interamente dedicata alle due ruote, in occasione del “Giro della Lunigiana“.

Oggi, infatti, Fosdinovo sarà protagonista per iniziare della terza tappa del giro, che attraverserà diverse frazioni del Comune, mentre alle 18.30 nel borgo sarà presentato il libro intitolato “Bicicletta che passione. La storia dell’U.S. Luni e altri racconti”. Pino Marchini, che è l’autore del libro, insieme a Mario Amilcare Grassi parleranno di ciclismo e dell’Unione Sportiva Luni che ha regalato grandi risultati ed emozioni alla val di Magra e in generale a questo sport. L’incontro si svolgerà in piazza Sauxillanges, sotto il castello Malaspina di Fosdinovo, con inizio alle 18.30 e ingresso libero. Per maggiori informazioni contattare: 0187 6807220 o 0187 1788126.