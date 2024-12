Federico Cardellini trionfa al Festival video immobiliari con 'Sognando Fivizzano'

Il geometra Federico Cardellini, titolare della storica ed omonima Agenzia Immobiliare di Fivizzano, è salito sul podio del Festival nazionale dei video agenti immobiliari aggiudicandosi il primo posto nella categoria 'Alternatives' con il video 'Sognando Fivizzano in Lunigiana in viaggio da Milano'.

La giuria che ha premiato il professionista ha motivato in questo modo la scelta di Cardellini: "Federico Cardellini è riuscito a valorizzare e promuovere il proprio territorio portando persone nella terra di Lunigiana, un luogo affascinante della Toscana, che non conoscevano o dove non erano ancora state".

Cardellini porta a casa questa vittoria con un filmato "emozionale" che racconta "il viaggio dalla metropoli lombarda fino a Fivizzano di un cliente milanese innamorato della Lunigiana che ritiene il luogo ideale in cui rifugiarsi scappando dai nevrotici ritmi della grande città. Fuggire anche solo per il week end, per vivere in tranquillità tra natura, folklore ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Un’esperienza per collegare la quiete e le bellezze della Toscana con Milano, il cuore pulsante dell’innovazione e della moda italiana. Si toccano le corde dell’immaginazione nell’abbandonare il ritmo frenetico della metropoli per rigenerarsi in un gioiello nascosto, dove il tempo è rallentato, quasi come se fosse sospeso. Una soluzione perfetta per chi sogna una vita serena o cerca un’opportunità d’investimento lontano dal caos cittadino".

Sul palco a premiare Federico Cardellini c’era Paolo Marcigliano, l’ideatore dell’Albo dei video marketing immobiliare, mentre il premio gli è stato consegnato dalla vincitrice dello scorso anno, l’immobiliarista di Venturina Terme, Linda Giorgianni.