Febbre da Gamics Boom di presenze Oggi il concerto di Cristina D’Avenza

Gli anni Ottanta e Novanta grandi protagonisti di ‘Gamics Carrara’, di scena ancora per tutta la giornata di oggi nei padiglioni di Carrarafiere. L’inaugurazione di ieri è stata un successo di pubblico. Non solo un ritorno al passato però, in mostra tutto il meglio del game moderno e tanti gadget come ‘Funko pop’, mattoncini Lego, maglie personalizzate, bevande Manga, fumetti, stand mangerecci, il tutto spalmati su 20mila metri quadrati. Tanta gente, intere famiglie, compagnie di cosplayer e affezionati del genere hanno invaso Carrarafiere per calarsi nel passato o vivere una giornata indossando i costumi dei loro beniamini.

Proprio come il gruppo cosplayer vestiti da personaggio di Arcane, la serie animata di Netflix che racconta la storia di due sorelle che combattono si fronti opposti una guerra tra tecnologia magica. I ragazzi hanno realizzato da soli gli abiti, e si sono truccati alla perfezione, con tanto di lenti a contatto colorate a seconda del personaggio interpretato.

Sei ragazzi provenienti da Massa, dalla Garfagnana e da Pieve Fociana: Veronica Franchi, Giulia Vatteroni, Francesco Rizzo, Marco Nesi e Aurora Torre. "Gli abiti cosplay della serie Arcane li abbiamo realizzati da soli – spiegano i ragazzi – è il secondo anno che veniamo a Gamics Carrara e ci divertiamo a indossare i costumi dei nostri personaggi preferiti. Siamo un gruppo di quindici, a volte venti persone e partecipiamo a questi eventi". Letteralmente prese d’assalto le postazioni dei videogiochi gratuiti anni Ottanta e Novanta della sala giochi realizzata in collaborazione con ‘Arcade Story’. Sullo schermo le migliori sfide del passato come le battaglie galattiche, Pac Man, Space Invaders, Bubble Bobble, Metal Slug, Crash Bandicoot, giusto per fare qualche esempio. Un’ area retrogamin, con più di 100 console vintage e 100 originali cabinati da sala giochi. E poi le console che hanno fatto la storia dell’home gaming, dall’Atari 2600 al Nintendo Nes, dal Megadrive alla Playstation e al Dreamcast.

Tra gli espositori di Gamics Carrara anche il mago degli effetti speciali Stefano Pizzollitto della ‘Pizzolitto fx studios’ di via Palestro a Massa. Il maestro era in fiera per promuovere i laboratori dello studio, ma anche per mostrare le sue originali produzioni come i costumi e le maschere di Predator. "Una bella fiera – ha detto Pizzolitto – tante famiglie e gente colorata. Una fiera molto partecipata e che vede la presenza di numerosi espositori da tutta Italia". Tra gli appuntamenti cult di oggi il concerto live della regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avenza, che si esibirà alle 17 sul palco centrale. Alle 16 invece grande protagonista il doppiatore Francesco Pannofino, preceduto alle 15 da ‘C’era una volta la tv dei ragazzi’ con la mitica conduttrice di ‘Bim Bum Bam’ Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi e il Gruppo Ottanta. E anche per oggi in programma ci sono workshop, i personaggi pop, incontri wrestling, personaggi cosplay, e la possibilità per il pubblico di esibirsi nelle varie postazioni e contest.

Alessandra Poggi