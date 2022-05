Febbre cosplayer Inizio col botto per i ’Gamers’

di Daniele Rosi

CARRARA

Grande successo di pubblico per il "Gamics" nei padiglioni di Carrarafiere. Una partenza col botto per la manifestazione a tema fumetti, giochi e informatica, con migliaia di biglietti venduti e grandi file ai cancelli d’ingresso già nelle prime ore del mattino. Distribuita nei padiglioni B,C e D, la fiera ospiterà per questo fine settimana decine di stand espositivi con oggetti e gadget che ormai da anni fanno parte della cosiddetta "cultura pop" oltre a talk show e spettacoli dal vivo. Circa ventimila metri quadrati la superficie di stand e attività presenti nei padiglioni fieristici con ospiti d’eccezione che potranno interagire con il pubblico.

Immancabile come sempre in queste fiere è la grande presenza di cosplayer; ragazzi vestiti con costumi colorati a tema in omaggio a personaggi di fantasia di film, cartoni animati, fumetti o videogiochi; sempre pronti a farsi un selfie con appassionati e altri ragazzi in visita. Molte le famiglie a passeggio tra gli stand con appassionati di tutte le età e non solo ragazzi. Ed è soprattutto nell’area retrogaming, con decine di postazioni installate, che i più attempati hanno provato a rivivere le emozioni provate con i videogiochi della loro infanzia, tra vecchie console e i mitici cabinati che un tempo spopolavano nei bar delle città. Grande spazio anche al fumetto d’autore, con una quarantina di fumettisti distribuiti in questo weekend e disponibili per dediche e foto delle loro opere cartacee. Ospiti nei padiglioni anche alcuni famosi youtubers e altri ragazzi noti nel mondo dei social.

Solo l’imbarazzo della scelta nei tanti stand espositivi della fiera con videogames, recenti e vecchi, fumetti, magliette a tema, statuette, giocattoli, giochi da tavolo e oggettistica varia compresa di spadoni finti di celebri film o cartoni. Tanti i visitatori giunti da fuori regione per non perdere l’occasione di fare acquisti o conoscere altri appassionati. Tra i padiglioni anche chi, venendo da zone vicine, ha espresso la sua felicità per la fiera a Carrara. "Veniamo da Lucca perciò siamo abituati a questo tipo di eventi – racconta un gruppo di ragazzi venuto dalla città toscana – e nonostante sia decisamente più compatto rispetto agli spazi del Lucca Comics, siamo riusciti a vedere molti stand interessanti". Tra i talk show andati in scena ieri l’incontro con i doppiatori Emanuela Pancotto e Mino Caprio, oltre a un concerto con Cristina d’Avena e il laboratorio d’arte di Giovanni Muciaccia. Oggi tra gli ospiti lo youtuber Sabaku No Maiku, Chef Hiro, Giorgio Vanni, Gianluca Iacono e anche l’immancabile gara dei cosplayers.