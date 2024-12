Farmacia Stefanini. Arriva il farmaco sospeso da donare ai più fragili

La cooperativa L’Abbraccio annuncia l’avvio di un’importante iniziativa sociale, ’Il nostro farmaco sospeso’, che mira a sostenere le persone in difficoltà economiche offrendo loro l’opportunità di ricevere gratuitamente farmaci essenziali. Il progetto, ideato dal presidente Massimiliano Buonocore nasce per rispondere a un bisogno sempre più urgente, un aiuto concreto per chi non può permettersi le cure. Il progetto prende ispirazione dall’antica tradizione del ’caffè sospeso’ napoletano e la applica al settore farmaceutico. Da oggi chi ne ha bisogno potrà recarsi presso la Farmacia Stefanini, in via Aurelia Sud a Turano, per ritirare il proprio ’farmaco sospeso’. Buonocore, che è anche presidente di Confcooperative Toscana Nord-Comitato di Massa Carrara, spiega l’origine del progetto: "Spesso mi è capitato di vedere persone in farmacia che non riuscivano a permettersi i farmaci di cui avevano bisogno. Questo mi ha fatto riflettere: non è accettabile che la salute diventi un lusso. Ho deciso di coinvolgere amici e aziende del territorio e il riscontro è stato immediato e positivo." La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie al prezioso contributo di diverse realtà locali: la concessionaria F.lli Nani, l’agenzia di comunicazione Impronta Digitale, Confimpresa Massa, la società Stig guidata dall’ingegner Giuseppe Giusti. Alla presentazione del progetto (nella foto) erano presenti Daniele Tarantino, Luca Ramaciotti, Silvia Tofanelli e lo stesso Massimiliano Buonocore.

A. M. Fru.