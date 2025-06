Farmacia Garau: una nuova sede con ambulatori

Un trasferimento importante per tutto il paese quello della Farmacia Garau che l’altro pomeriggio ha inaugurato la nuova sede sulla Nazionale 63 a Soliera, in località ‘Gli Orti’, davanti a moltissime persone. La titolare, la dottoressa Lucia Garau, ha infatti realizzato una struttura moderma che ospita anche un poliambulatorio. Da piazza dei Frati Francescani, vicino al centro storico di Soliera, la farmacia si è trasferita nello stabile, sulla statale del Cerreto, una volta occupato da un noto mobilificio artigianale. Una posizione strategica, con ampi parcheggi. E nello stesso stabile si è già trasferito anche l’ambulatorio di un giovane medico di famiglia, ma apriranno a breve gli suti di podologo, odontoiatra, psicologo e altri specialisti. "Grazie alla scelta della dottoressa Garau, Soliera cambia volto – commentano alcuni abitanti – tutto il nuovo stabile che ospita la nuova farmacia diverrà un centro dove medici e specialisti incontreranno i pazienti, senza bisogno di andare lontano. Dopo la riscoperta della piazza dei Parchi,con l’annessa ‘Bottega’ dei prodotti dell’Appennino, il potenziamento e l’apertura sulla statale 63 di strutture commerciali, la rigenerazione della stazione ferroviaria per la ricettività turistica, adesso con la farmacia, Soliera sta tornando centro di servizi per il fondovalle dell’Aulella e per la valle del Bardine come è stata fino agli anni Ottanta, grazie alla naturale collocazione geografica".

Nella foto Lucia Garau, a destra, e la collaboratrice Federica GaleottiRoberto Oligeri