Farfalle gialle alla Leopardi per volare sopra gli orrori

Più di trecento farfalle gialle fanno da sfondo alla giornata della Memoria della scuola secondaria Leopardi di Avenza. Le hanno realizzate gli studenti e le studentesse dell’istituto sotto la supervisione della professoressa di arte Sara Pierotti e della professoressa Sara Ceccarelli. Le farfalle sono ispirate alla poesia delle ‘Farfalle gialle’ che volano sopra i fili spinati di Liliana Segre, e sono state realizzate con materiali di recupero. Anche questa iniziativa rientra nel più articolato programma ‘Un anno di eventi’, che vede i ragazzi impegnati a realizzare elaborati in occasione delle principali date del calendario, come per esempio le scarpette rosse per la giornata contro la violenza sulle donne o i calzini spiati di febbraio per promuovere la diversità. "Con il progetto ‘Un anno di eventi’ trattiamo delle date importanti da condividere con i ragazzi e il territorio – spiega la professoressa Pierotti –. Per la giornata della Memoria abbiamo scelto la farfalla gialla di Liliana Segre per insegnare ai ragazzi il concetto di libertà. Le farfalle sono state realizzate con materiali di recupero come tovaglioli, carta di giornale o vecchie mascherine per ridare forma e un secondo valore a questi materiali". Le farfalle realizzate dai ragazzi sono state attaccate alle vetrate del piano terra, a quelle del piano rialzato e alla cancellata della Leopardi. Quella di esporre il materiale all’esterno è una caratteristica dell’istituto che in questo modo getta cerca di avere un contatto e di condividere il lavoro dei ragazzi col quartiere, anche grazie a dei qr code che spiegano questo processo. "Ogni farfalla rappresenta un alunno e la scelta di metterle anche all’esterno – spiega Sara Pierotti – è un modo per rendere partecipe la cittadinanza, mentre per i ragazzi le farfalle sono il simbolo del volare oltre". Ma non solo le farfalle degli studenti, ci sono anche quelle realizzate della responsabile del plesso, la professoressa Cristina Albertosi, che ha realizzato all’uncinetto spille gialle a forma di farfalla da regalare a colleghi e personale.

Alessandra Poggi