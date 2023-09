Falsi tecnici tentano la truffa per telefono

Ancora un tentativo di truffa da parte di falsi addetti ’Gaia’ a Massa. Una signora ha riferito al servizio clienti del gestore idrico di aver ricevuto una chiamata da una persona che, spacciandosi per dipendente, le avrebbe intimato di pagare 300 euro di bollette insolute tramite versamento su un conto corrente non collegato a ’Gaia’, pena la sospensione della fornitura. Fortunatamente la donna ha capito di essere vittima di una tentata truffa e ha allertato le forze dell’ordine, che hanno confermato di essere stati messe al corrente anche di altri analoghi episodi. Gli addetti ’Gaia’, ribadisce il gestore, non bussano alla porta per analisi o altre verifiche e non telefonano dispensando promozioni in bolletta o richiedendo pagamenti.