Facilitazione digitale: le attività di sportello e la formazione gratuita

Prosegue l’attività di facilitazione digitale sul territorio di Aulla. Rientra in un più ampio progetto lanciato dalla Regione anche grazie ai fondi previsti nel Pnrr con bando vinto dall’associazione ’Circolo Alberto Benetti’ alla quale il Comune di Aulla ha messo a disposizione i locali.

Attivazione dello Spid, accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotazione degli appuntamenti per visite mediche ed esami, accesso alla ricetta medica, registrazione e informazioni sull’acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico. Ed anche: fascicolo pagamenti iris per accedere alle proprie posizioni debitorie, pagamenti on line del bollo auto, dei ticket sanitari, delle multe, l’autorizzazione alla raccolta dei funghi, per la caccia e la pesca ed accesso alle ricevute di quanto già pagato.

"Lo sportello è un aiuto concreto per la popolazione che – dice il sindaco Valettini - anche grazie alla presenza fisica e alla vicinanza al cittadino, trova efficace raccordo con gli uffici locali che erogano servizi pubblici".

Il servizio prevede anche momenti formativi: "Stiamo collaborando con l’Università delle Tre Età con cui svolgiamo sessioni settimanali fruite da 15 corsisti – spiega l’addetto Carlo Andrea Arrighi". L’invito a partecipare è aperto a tutti e gratuito, lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì (8.30-12.30) e il giovedì nel pomeriggio (14-17).