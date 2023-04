Fabio Celi parla di bambini

Domani alle 17 a Bonascola, alla Chiesa del Cavatore, lo psicologo Fabio Celi, presenterà le sue storie di bambini. Un invito a guardare cosa c’è dentro la testa del bambino. "Ci troverai l’impulsività, la distrazione, il bisogno di essere sempre in movimento, ma ci troverai anche qualche capacità di autocontrollo. Coltivala. Non limitarti a dargli smile, stelline o gettoni, ma aiutalo a darseli da solo…". Gli psicologi sanno bene queste cose e sanno anche come spiegarle ai genitori e agli insegnanti. Ma come fare a spiegarle ai bambini? Saranno tre insegnanti ad iniziare un dialogo con lui: Francesco Lucetti, Barbara Pianadei e Claudia Tommasi.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione. L’evento non sarà trasmesso in streaming.