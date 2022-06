Ex alunni si ritrovano dopo 50 anni Tam tam sui social poi l’abbraccio

Si sono ritrovati dopo tanti anni: 50. E hanno messo a confronto la mitica foto in bianco e nero con quella attuale, a colori. Anno scolastico 1971-1972, classe 5°. Scuola elementare Salvo D’Acquisto di Cervara. Maestra: Palla Cesarina n.ta Gemignani (così come si firmava lei). "C’è chi si incontra ogni tanto, chi non si è più rivisto, chi è andato in un’altra città (Caserta). E da lì è partita l’idea di ricercarci – dicono gli ex alunni – Prima sui social, poi un passa-parola, chi aveva il numero di un altro e così via. Abbiamo creato un gruppo WhatsApp e ci siamo ritrovati tutti… dopo 50 anni! All’incontro ne mancavano 7 per motivi lavorativi: Gianfranco, Fabio, Lorenzo, Paolo, Marco, Giulio e Stefano. Gli altri compagni: Anna (che è salita da Caserta proprio per la rimpatriata), Carla, Ornella, Marzia, Patrizia, Palmira, Franca, Gabriella, Maria Teresa, Davide, Attilio, Ugo, Paolo, Edoardo, Gianni, Frediano, Giuseppe, Maurizio e Claudio.