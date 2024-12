Evento gospel all'Istituto Zaccagna Galilei: Joyful Singers incantano Avenza

“Appoggiati a me” è un invito ad avvicinarsi a una persona cara quando siamo nella difficoltà e anche la traduzione del canto (“Lean on me”) che ha dato inizio all’evento che ha vivacizzato per una serata le lezioni dell’Istituto serale degli adulti “Zaccagna Galilei” di Avenza. Lezioni trasversali che hanno coinvolto prevalentemente le discipline umanistiche Storia, Inglese, Religione e Educazione Civica. Protagonisti i componenti del Joyful Singers di Carrara diretti dal Maestro Simona Palagi. Una formazione che è nata nel 1998 quando alcuni appassionati di canto hanno partecipato ad un musical ispirato al film “Sister Act”. Il coro ha partecipato a rassegne gospel in tutta Italia e ha realizzato concerti di beneficenza nei teatri e nelle chiese carraresi e dal 2010 è in stretto contatto con una Reverenda ghanese. Nel 2014 sono stati ospiti di TV2000 all’interno del programma “La canzone di noi”. Dal 2013 il coro è membro ufficiale dell’Italian Gospel Choir. Nel marzo 2022 nasce una nuova formazione composta da sei elementi.

La docente Cristina Giuntini ha introdotto la serata spiegando l’origine del genere musicale Gospel e del significato proprio dell’intima essenza della quinta Arte, la Musica. "Il Gospel si sviluppa attraverso un paio di secoli di mutamenti sociali e culturali. Dalla fine ‘700 a tutto l’800 si è diffuso negli Stati Uniti d’America lo Spiritual, delle vere e proprie preghiere cantate dagli schiavi neri. Spogliati da ogni diritto dell’essere umano, cantavano questi canti di liberazione e di speranza. In questo si esplicita il ruolo della Musica: suscitare nello spettatore un momento catartico come ad esempio alleviare le sofferenze attraverso i canti. Il Gospel nasce nel momento della liberazione degli schiavi come ringraziamento a Dio per aver ascoltato le proprie preghiere nei momenti difficili della schiavitù".

Per una serata gli studenti dello Zaccagna Galilei hanno potuto apprezzare questo genere musicale grazie alla passione che i componenti del coro Joyful Singers hanno saputo trasmettere perché il gospel non è solo voce ma è movimento, ballo come testimonianza di gioia. Oltre ai testi classici del gospel, uno fra tutti Oh Happy Day, nel repertorio anche alcuni natalizi come Silent Night, Do They Know It’s Christmas e Santa Claus Is Coming To Town. L’Istituto Zaccagna Galilei con i suoi corsi diurni e serali è scuola di formazione tecnica. Ovviamente non si risparmia nel compito fondamentale della scuola: fornire gli strumenti necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, dare un senso profondo a ciò che si fa e dare consapevolezza.