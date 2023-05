Evangelisti fa il punto "Guidi il vero sconfitto"

"Una compiuta valutazione dei risultati elettorali la si potrà avere dopo il ballottaggio. Una variabile di non poco conto. Alcuni elementi però sono già alla nostra portata: conosciamo il nome dello sconfitto, Marco Guidi. Ha immaginato di poter trasferire la gran mole di consensi di Fratelli d’Italia alle Politiche nelle amministrative. Le dinamiche del consenso sul piano locale però assumono caratteristiche non sempre facilmente perscrutabili e su cui incidono la capacità delle liste civiche. Francesco Persiani: pur protagonista di una buona performance elettorale con la sua lista civica, non ha sfondato nella raccolta del consenso. Per quel che mi è dato comprendere, a questo punto vedo improbabile un riavvicinamento fra Guidi e Persiani a livello locale, ma non si possono escludere pressioni da Firenze e Roma, ma non basterà la sottoscrizione di un accordo fra gruppi dirigenti per ricomporre fratture. Ricci ha raggiunto uno straordinario 30%. Determinante, ovviamente, sarà nei prossimi giorni la capacità dei due contendenti di mobilitare i propri rispettivi elettori. Un esercizio che pare relativamente più facile per Ricci che può rivolgersi a chi al primo turno ha scelto Mussi, Ragaglini, Barotti e Bennati. Candidati che hanno sempre dichiarato di riconoscersi nel campo democratico e progressista. Ringrazio gli elettori e i compagni d’avventura, rivendico con orgoglio di aver innescato il meccanismo che ha portato alla costituzione di una coalizione di Centrosinistra".