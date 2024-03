Evam, progetto solidale per gli alluvionati

Prende il via il progetto solidale ’Water for Tuscany’ sostenuto da Comune di Massa, Evam e Misericordia Campi Bisenzio in favore delle persone colpite dall’alluvione in Toscana, con l’importante supporto di Ibbl Nyc e Columbus Citizen Foundation. Con lo slogan ’dove l’acqua distrugge, l’acqua ricostruisce’, la campagna si pone l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alle popolazioni alluvionate ed evitare che, dopo qualche mese e non poche problematiche, si spengano le luci sulla tragedia che ha colpito i nostri corregionali. Per ’Water for Tuscany’ è prevista la distribuzione di una speciale edizione di Acqua Fonteviva imbottigliata in Pet riciclabile bianco (anziché nella classica bottiglia verde) da 1,5 litri con una speciale etichetta dedicata. Il consumatore saprà così che, acquistando una bottiglia di questo tipo, verrà destinato a chi ha bisogno 1 centesimo in beneficenza attraverso la Misericordia di Campi Bisenzio. L’iniziativa benefica sarà promossa e sostenuta da una campagna pubblicitaria che interesserà principalmente il comprensorio apuoversiliese. Il lancio avverrà ufficialmente domani, alle 9.30, nella sede di Evam a Prati della Ciocca.