Esselunga cerca stagionali, ’job day’ al via

L’Esselunga cerca dipendenti stagionali per i suoi supermercati. Le selezioni si svolgeranno mercoledì 2 aprile a Camaiore e giovedì 3 aprile a Carrara. Per partecipare, occorre iscriversi attraverso il sito www.esselungajob.it entro mercoledì 26 marzo. La professionalità ricercata è quella di addetto alla vendita. Tra tutti coloro che si iscriveranno i candidati più in linea con i requisiti richiesti saranno contattati e invitati agli eventi di recruiting. In questa occasione i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente il personale del gruppo di ricerca Esselunga.

Le figure richieste sono cassieri, addetti alla drogheria, frutta e verdura, latticini e salumi e general merchandise. Questi addetti potranno apprendere le logiche di allestimento dei banchi, il mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi, e assicurarsi il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, garantendo la costante esposizione degli articoli, oltre ad assistere la clientela nell’acquisto.

Per i reparti freschi le figure richieste sono di gastronomia, macelleria, panetteria e pescheria. Questi addetti saranno formati per conoscere l’assortimento, i metodi, le procedure, le tecniche di lavorazione e trasformazione delle materie prime specifiche del reparto di riferimento. Esselunga è una delle principali realtà italiane del settore della grande distribuzione che opera attraverso una rete di oltre 190 negozi tra superstore, supermarket e il nuovo format la Esse.