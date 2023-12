"Esplorando i Diritti dei Minori: Marina Pratici a Massa"

Raggiunge Massa il tour internazionale del libro “Nel segno di Erode – Diritti dei Minori o Diritti Minori?“ (Helicon) della scrittrice Marina Pratici. Sarà ospite del Salotto Leonardo di Borgo del Ponte domani alle 17. Nel volume Pratici, partendo dal Cilindro di Ciro del 539 a.C., analizza la storia dei diritti umani e si sofferma su quelli minorili, esaminando la Convenzione Onu, offrendo un’analisi dei tanti fenomeni di adultizzazione forzata, vittimizzazione, sfruttamento sessuale minorile. Interverranno: Gaia Greco che curerà la nota biografica della scrittrice; Barbara Molinari che dialogherà con Marina Pratici con letture a cura di Beatrice Sparavelli. L’opera è dedicata a Chandra, ex baby prostituta di Bangkok, e Naftal, ex bambino-soldato, figli a distanza della scrittrice aullese. Per l’impegno culturale e sociale, sono stati conferiti a Marina Pratici ben 14 premi alla carriera.

A.M.Fru.