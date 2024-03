Esplode la pentola a pressione: donna ustionata agli arti e all’addome

Quando si dice, il diavolo sta nei dettagli. E sicuramente se lo ricorderà questa donna che, poco prima di una normale cena, ha dovuto fare i conti con un incidente domestico che poteva rivelarsi decisamente più serio per la sua salute.

Non è ancora chiara la causa dell’esplosione della pentola a pressione che ha portato la malcapitata a finire in ospedale, fortunatamente con una ustione che non le ha danneggiato gravemente il corpo. La donna, circa di 40 anni, stava preparando la cena in un’abitazione della periferia della città, quando, per cause ancora da accertare, la pentola a pressione che era sul fornello è scoppiata. Il liquido molto caldo è finito addosso alla donna, la quale ha riportato ustioni all’addome di primo e secondo grado arti e sul torace.

La donna piangeva, visto il dolore difficile da immaginare. I familiari, venuti a sapere della notizia sono arrivati immediatamente a casa della malcapitata, per accompagnarla a Carrara, al fine di prestarle le prime cure, viste le lesioni sul corpo riportate a causa del brodo finito sulla sua pelle.

Una volta accompagnata dai familiari a destinazione con un mezzo proprio, la donna è stata sottoposta alle prime cure da parte dei sanitari, per poi essere inviata all’ospedale delle Apuane per essere visitata dai medici e per sostenere esami più approfonditi. La 40enne è rimasta sotto osservazione in ospedale tutta la notte, viste le ferite riportate su circa il 30 per cento del corpo.