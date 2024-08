‘Esplode’ la festa al Cinquale. Fiera e spettacolo pirotecnico per il tradizionale San Rocchino

Le celebrazioni di San Rocchino, come da tradizione, accendono la festa oggi al Cinquale di Montignoso. La storica Fiera di San Rocchino è un evento radicato nella tradizione locale che ogni anno trasforma la località toscana in un vivace mercato a cielo aperto, attirando residenti e turisti in cerca di un’esperienza autentica e coinvolgente. I 114 banchi degli ambulanti apriranno i battenti alle 8 e chiuderanno solo a mezzanotte. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle, scoprendo una vasta gamma di prodotti, dai generi alimentari alle creazioni artigianali, fino agli articoli più disparati, soddisfacendo ogni gusto e curiosità.

"La Fiera di San Rocchino – sottolinea Gina Gabrielli, assessora al commercio e alle attività produttive del Comune di Montignoso – rappresenta ogni anno uno dei momenti più attesi dagli operatori del commercio ambulante e dai cittadini. È un evento che porta con sé un forte carattere identitario, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità. Siamo consapevoli dei possibili disagi legati alle limitazioni del traffico, ma siamo certi che la partecipazione entusiasta di tutti ripagherà ampiamente ogni difficoltà".

E il culmine della giornata sarà il suggestivo spettacolo pirotecnico, previsto per le ore 22, che colorerà il cielo di Cinquale in un’esplosione di luci e colori. "Questo spettacolo luminoso – ha dichiarato Eleonora Petracci, Delegata al Turismo, –sarà un saluto affettuoso ai visitatori che hanno scelto Montignoso come loro destinazione estiva. Un ringraziamento speciale va agli stabilimenti balneari Beach Club, Bagno Maracuja, Bagno Solemar, Bagno Sunset, Edilcostruzioni 2000 e all’Azienda Agricola La Palatina per il loro generoso sostegno nella realizzazione di questo evento". Lo spettacolo pirotecnico, curato dalla ditta Magia di Luci Sas, renderà la serata ancora più speciale, lasciando nei cuori di tutti i partecipanti il ricordo di un’estate trascorsa all’insegna della tradizione e della convivialità. La Fiera di San Rocchino non è solo un appuntamento commerciale, ma un momento di aggregazione che rafforza i legami della comunità e celebra le radici culturali di Montignoso, regalando un’esperienza unica ai suoi visitatori.

Per quanto riguarda la circolazione, con ordinanza è stato indetto il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli in Viale A. Gramsci dall’intersezione con il Viale Marina fino all’intersezione con la Via Giulio Cesare, in via Grillotti (tratto compreso tra la Via Dante Alighieri e il Viale Gramsci) e in Via della Libertà dalle ore 3 di oggi alle 7 di domani. L’ordinanza fissa poi il divieto di immissione sul Viale Grasmci dalle arterie che vi confluiscono: via Germelli, via Grillotti, via della Libertà, via delle Cateratte, via Del Freo, via Matteotti, sempre dalle 3 di oggi alle 7 di domani. Nelle stesse ore saranno chiusi 300 metri di strada sulla via Grillotti all’intersezione con via delle Pinete, con indicazione di svolta a destra per chi la percorre in direzione monti-mare. Vietata anche l’immissione sulla via Dante Alighieri dal viale Marina, e disposto il divieto di transito a tutti i veicoli sul viale IV Novembre, nel tratto compreso tra viale Marina e via Giulio Cesare all’incirca dalle 22,15 e fino alle 23,15, durante i fuochi artificiali di San Rocchino.