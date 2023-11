Esame del sonno e diagnosi di apnee nel nuovo ambulatorio

Al via alla Pubblica Assistenza alla diagnosi per le apnee notturne. L’esame, sempre più richiesto e obbligatorio per alcune categorie professionali, adesso è disponibile anche negli ambulatori della Pubblica Assistenza di Marina in via Nazario Sauro. L’associazione ha appena acquistato un polisonnigrafo di ultima generazione per diagnosticare la sindrome delle apnee del sonno, spesso causa di altri disturbi che possono incidere sulla qualità della vita e della salute. Il test rientra nelle prestazioni a pagamento dalla Pubblica Assistenza per finanziare gli altri servizi a beneficio della comunità. "La polisonnografia non è un esame destinato solo ad autisti e altre categorie a rischio – spiega la pneumologa Rigoletta Vincenti (nella foto) – che possono essere più esposte alle conseguenze di colpi di sonno alla guida o sul lavoro. I problemi respiratori notturni hanno effetti su chiunque perché possono causare stanchezza durante il giorno, ma anche deficit di concentrazione, irritabilità e ansia. E’ provato che il sonno interrotto influenza l’umore e rende più difficile reagire allo stress, senza contare l’impatto su patologie cardiovascolari e neurologiche. Chi ha bisogno di un controllo qui può farlo in tempi veloci". L’esame è semplice e non invasivo. Una volta fissato l’appuntamento e ricevute le istruzioni per l’utilizzo del macchinario, il monitoraggio si esegue a casa durante la notte per consentire al medico specialista di analizzare i dati registrati e stabilire l’eventuale piano di trattamento. La visita si può prenotare tramite accettazione al numero 058563333, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.