Erosione, porto e Guang Rong . Oggi il confronto a Palazzo Ducale

Quale impatto sul turismo avrà la vicenda della Guang Rong quest’estate? E quale impatto avrà l’ampliamento del porto di Marina di Carrara? Cosa fare per fermare l’erosione della spiaggia? Oggi si cercherà di dare una risposta a queste domande durante l’incontro dibattito previsto a Palazzo Ducale, a partire dalle ore 16.30, organizzato dal coordinamento ambientalista (Italia Nostra Massa Montignoso, Legambiente Massa Montignoso, Wwf Massa, Amici Ronchi e Poveromo, Comitato Ugo Pisa). "Proveremo – affermano i promotori – a fare il punto della situazione insieme al professor Riccardo Canesi, al comandante Gaetano Vacca, alla presidente dei Paladini Apuoversiliesi Orietta Colacicco, all’ingegnere Carlo Milani e al geologo Riccardo Caniparoli".

Seguirà, alle 18.30, un dibattito con amministratori, sindacalisti e categorie economiche, moderato da giornalisti de La Nazione del Tirreno. "Abbiamo ricevuto la conferma della presenza da parte del sindaco di Montignoso, e presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, del vice sindaco di Forte dei Marmi Andrea Mazzoni e del segretario della Cisl Toscana Nord Andrea Figaia. Purtroppo, al momento, l’amministrazione di Massa non ha ancora dato alcuna risposta ufficiale e riteniamo che una sua mancata rappresentanza sarebbe indice di scarsa attenzione verso la cittadinanza. Invitiamo tutte le categorie interessate, ma anche cittadine e cittadini che vogliano conoscere le sorti del proprio territorio, ad essere presenti. Riteniamo che sia fondamentale cercare di capire quali scenari e quali possibili soluzioni si prospettino, in vista della stagione estiva, perché la consapevolezza e la condivisione può aiutarci in una migliore gestione di questa emergenza". Oltre al Comune di Massa sono stati invitati anche l’amministrazione di Carrara, il Prefetto e le altre sigle sindacali, nonchè le categorie economiche interessate.