Equiturismo, business del futuro: "Settore legato alla mobilità dolce"

Tappa in Lunigiana per parlare con gli operatori del territorio Toscana Nord-Ovest di turismo equestre. Si tratta di nuove iniziative imprenditoriali della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest pensate per il comparto dell’equiturismo e della mobilità sostenibile, che si inseriscono nel solco di un settore, quello legato al mondo del cavallo, il cui giro di affari in Europa sta scalando vette importanti. "Per comprendere meglio la portata dell’offerta locale e le sue necessità - spiegano dalla Camera di Commercio - organizziamo in collaborazione con l’Ambito Terre di Pisa e la rete di imprese Final Furlong un calendario di incontri con le imprese del territorio per conoscere e approfondire questo segmento turistico ancora di poco conosciuto. Gli incontri illustrano lo scenario e i trend del mercato turistico del cavallo, le opportunità per le imprese, i finanziamenti a disposizione e i case history di successo". Una risorsa anche per la Lunigiana, territorio storicamente e culturalmente vocato. "Lo sviluppo del turismo equestre - dice Maurizio Rosellini, Ceo di Final Furlong - la sua professionalizzazione e la corretta valutazione in termini economici può portare a risultati di peso sui bilanci delle aziende agrituristiche e dei centri ippici attrezzati. Inoltre può abbracciare un’offerta potenziale che coinvolge anche altre realtà dell’hospitality come alberghi diffusi e rurali, resort, camping, case vacanze. In altre parole, crea valore". L’appuntamento in Lunigiana è domani dalle 10 alle 13 al Teatro della Rosa di Pontremoli.

N.B.