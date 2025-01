Equi, restyling delle Terme. Progetto da 250mila euro per viali d’ingresso ’green’

Due filari di alberi, la nuova fontana e una riqualificazione di verde e arredo urbano: ecco come sarà il viale di accesso al complesso di Equi Terme nel progetto da 250mila euro ora in gara d’appalto. L’intervento consiste nella riqualificazione di un’area pertinenziale allo stabilimento termale, sita sul fronte dell’ingresso del padiglione ed a lato del borgo storico di Equi Terme per una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati che già da ora rappresenta una ‘porta d’accesso’ al paese e alle terme, delimitata dal torrente Catenella a nord-ovest, dall’ingresso alle terme a nord-est, da recinzioni di cortili privati a sud-est e dal capolinea degli autobus a sud-ovest. Essa è composta da un anello carrabile che dalla strada provinciale arriva all’ingresso delle terme per poi tornare indietro con un rettifilo parallelo al corso del torrente Catenella. Al centro dell’area, inframezzate fra le due corsie di andata e di ritorno, ci sono da diverse aiuole fra le quali vengono parcheggiate le auto. Allo stato attuale tale area risulta affetta da diverse criticità, come i cordoli delle aiuole risultano sconnessi e in taluni casi completamente erosi dall’usura del tempo e dalla crescita incontrollata degli arbusti , pavimentazioni stradali sconnesse, verde da rivedere. L’area interessata dal nuovo ingresso alle Terme sarà a fruizione pubblica gratuita, con verde attrezzato a parco (sedute, zone d’ombra). Uno degli scopi progettuali è quello di tutelare e valorizzare lo straordinario episodio morfologico, geologico e paesaggistico di Equi Terme, in tutte le sue componenti: l’insediamento storico, il fiume, e la risorsa termale. Il filo conduttore è quello dell’acqua, del fiume che scorre vicino e delle terme, da riconnettere con i giardini che diventano fulcro della passeggiata lungo fiume, per gli abitanti ed i turisti. Poi l’elemento centrale della fontana, di fronte all’ingresso delle terme, che propone un’esperienza fisica e tattile dell’acqua, capace di coinvolgere il gioco dei bimbi, la mitigazione delle temperature, la contemplazione e la socialità degli anziani. Di notte l’illuminazione arricchirà ulteriormente la scenografia complessiva. All’inizio del viale, poi, all’innesto con la strada provinciale, verrà installato un blocco di marmo recante la scritta ’Terme di Equi’, traslando così virtualmente, l’ingresso del complesso termale. E’ prevista, inoltre, una seduta tutt’intorno alla fontana monumentale rivestita in marmo bianco con una scultura sempre in marmo al centro. Spesa totale 250mila euro di cui 195mila circa a carico della Regione e il resto a carico del Comune di Fivizzano.