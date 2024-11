Equi porta il suo presepe dal Papa. Una delegazine in udienza a Roma

Una delegazione del “Presepe vivente” di Equi Terme incontrerà il Papa a Roma prima delle festività natalizie. Ed è già fissata dal 25 al 28 dicembre la 34ª edizione della suggestiva rappresentazione della Natività nella celebre grotta carsica del borgo fivizzanese. Già al lavoro i membri dell’associazione Presepe Vivente che hanno ricevuto ieri la notizia dell’udienza concessa da Papa Francesco per sabato 14 dicembre, a cui parteciperà una loro delegazione. In quell’occasione il Santo Padre impartirà una benedizione speciale ed esprimerà la propria gratitudine ai componenti dei presepi giunti da ogni angolo d’Italia per il loro impegno volto a preservare questa tradizione religiosa così radicata e sentita fra la popolazione.

L’udienza Pontificale, è parte integrante del Presepe Vivente di Roma organizzato quest’anno per celebrare la chiusura dell’8° centenario del presepe di San Francesco d’Assisi. La giornata inizierà quindi in Vaticano alle 8 con l’udienza di Papa Francesco nell’Aula della Benedizione del Palazzo Apostolico: un momento di preghiera e ringraziamento. Il clou dell’evento sarà poi a mezzogiorno alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore con la celebrazione eucaristica e l’indulgenza plenaria che segneranno la conclusione dell’anno giubilare del 1° Presepe di Greccio, nel Lazio. Dopo le 14, le vie della zona si trasformeranno in una rievocazione di Betlemme con pastori, centurioni e figuranti, espressioni dei personaggi più vari della Natività. "Come delegazione di Equi Terme – precisa Fabio Furia, presidente dell’associazione – avremo un ruolo rilevante e non è esclusa la rappresentazione della Natività come lo scorso anno. Ci impegneremo con grande cura e dedizione per confermare le grandi capacità organizzative dei nostri volontari". L’ultimo atto della giornata nella capitale sarà alle 17,30 con l’omaggio alle reliquie della Santa Culla, simbolo della nascita di Gesù.

Roberto Oligeri