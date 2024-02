Epistolari al centro del libro di Marina Pratici “Le sagittabonde”

Vetrine mondiali per “Le sagittabonde”, ventiquattresima fatica letteraria della scrittrice aullese, Marina Pratici, docente e conferenziere. L’autrice lunigianese con questo nuovo saggio, che vanta una nota introduttiva del docente universitario belga, Augustine P. Martel, esplora epistolari famosi come quelli intercorsi fra Luigi Pirandello e la sua prima attrice Marta Abba, Giuseppe Ungaretti e la poetessa Bruna Bianco cui dedicò la celebre poesia “12 Settembre 1996”, Virginia Woolf e la scrittrice Vita Sackville-West, Emily Dickinson e la cognata Susan Gilbert. "Nel nostro Paese – dichiara la saggista – gli epistolari sono poco indagati, per questo ho voluto approfondirne alcuni, cogliendo la dimensione umana, e quindi le fragilità e le paure più nascoste, di indiscussi protagonisti della storia della letteratura universale che, in queste lettere d’amore, sagittabonde appunto, mostrano lati inconosciuti ". Del nuovo libro, uscito nelle librerie tradizionali e sul web, sono già pronte versioni tradotte in lingua inglese, spagnola e tedesca per la distribuzione, libraria e bibliotecaria, internazionale.

Tante le tappe del tour mondiale in partenza, da Firenze a Barcellona, da Berlino a Roma, con una presentazione a luglio anche in Messico, alla Camera dei Deputati di Città del Messico, negli ambiti di un importante congresso promosso da Ciesart, nota realtà accademica internazionale presieduta dalla scrittrice peruviana, Lily Baylon. “Le sagittabonde” esce per la storica casa editrice Edizioni Helicon di Arezzo, per la quale Marina Pratici dirige quattro collane editoriali: si tratta della collana di narrativa e saggistica "Le crete", della collana di poesia "Le organze", della collana di teatro "Le maschere" e della collana di letteratura per l’infanzia "Le coccole". E a suggello di questa intensa e riconosciuta attività culturale, Marina Pratici riceverà, sabato 23 Marzo a Torino, negli ambiti del prestigioso premio “I Murazzi” promosso dall’associazione Elogio della Poesia, il Premio per la Cultura.