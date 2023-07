Enzo Marco Diamanti, Pittore, Poeta e Vignettista Carrarese, Addio a 85 Anni

Enzo Marco Diamanti era pittore, poeta, scrittore dialettale e vignettista. Aveva 85 anni e li aveva festeggiati in famiglia lo scorso 26 giugno ma la sua vita si è interrotta bruscamente ieri mattina quando l’auto lo ha investito mentre attraversava il viale XX Settembre, in località Fabbrica, poco distante dalla sua abitazione di via Campiglia. Enzo Marco, come amava essere chiamato, aveva lavorato alla “Dalmine”, uno dei principali impianti produttivi insediatisi nella Zona Industriale Apuana che produceva tubi in acciaio senza saldatura utilizzati per realizzare metanodotti, oleodotti e per l’estrazione del petrolio. Ma Enzo Marco per tutta la vita si era dedicato alla cultura, all’arte e alla difesa della storia del territorio. Alla fine degli anni Settanta aveva fondato la ‘Art Gallery’, il cenacolo dei Pittori di Pontecimato, portando in città personalità di spicco come il giornalista Tito Stagno e l’onorevole Andrea Negrari.

Da sempre attivo sul piano culturale in qualità di ‘Barbabianca’ ha curato per anni l’oroscopo in ‘carrarino’ del nostro giornale: ieri l’ultimo che ha visto pubblicato. Ha tradotto in dialetto numerosi libri di successo, come le favole di Pinocchio e di ‘Alice nel paese delle meraviglie’, ma anche ‘Il piccolo principe’ e ‘Gian Burrasca’. Aveva tradotto in dialetto carrarino anche le favole di un’altra celebre penna nostrana, Beniamino Gemignani, storie per bambini raccolte in due due volumi intitolati “Fole cararine” e sulla copertina le sue creazioni artistiche.

Oltre alla passione per il dialetto Enzo Marco amava dipingere, dai quadri alle vignette, e ha scritto numerosi libri come ‘Così Satirico’. Enzo Marco era una persona gioviale e sempre sorridente, in città era molto conosciuto per la sua attività letteraria dialettale, che negli anni della pensione si era intensificata anche con apparizioni pubbliche in rassegne dialettali organizzate dalle varie associazioni. Lascia la moglie Pina e le amate figlie, una delle quali, Donatella, è un’affermata regista televisiva che ha firmato serie di successo come ‘Vostro onore’ per Rai 1. Alessandra Poggi