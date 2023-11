Entrano in servizio 100 nuovi treni. Saranno dismessi i vecchi mezzi. Più fermate nelle stazioni principali

Con l’arrivo del nuovo orario invernale che scatta lunedì 11 dicembre entreranno in sevizio 100 nuovi treni nella tratta Parma-La Spezia: 44 bimodali-diesel, 6 elettrici di ultima generazione, 29 Rock (per pendolari con prestazioni simili a una metropolitana con 600-700 posti), 19 Pop (530) e 2 loco diesel. Sarà progressiva la dismissione del materiale ordinario con vetture da media distanza e inserimento di nuovi treni per un salto di qualità. Il contratto nazionale di servizio 21019-2034 prevede il rinnovo completo della flotta. Inoltre più treni fermeranno nelle 20 principali stazioni nella tratta Parma-La Spezia. Aulla passa da 42 a 48, Pontremoli da 38 a 46, Filattiera da 28 a 40 Vezzano da 25 a 34 Villafranca da 42 a 48, Borgotaro da 41 a 49. La Spezia centrale aumenta da 27 a 35 e Parma da 34 a 41.

I nuovi obiettivi di Trenitalia puntano a garantire un servizio più regolare e affidabile. E’ previsto un riordino della linea Pontremolese (La Spezia- Parma) con l’omogeizzazione dei servizi regionali spot Parma-Borgovaditaro e Pontremoli-La Spezia. In seguito al rinnovo del materiale rotabile saranno trasformati i servizi regionali Pontremoli -Firenze in regionali La Spezia-Firenze e individuati interscambi a Vezzano tra la linea Pontremolese e la linea Pisa -La Spezia. Saranno disponibili treni cadenzati Parma-Pontremoli-La Spezia ogni ora per tutta la giornata a eccezione della fascia mattutina per interruzione programmata e riduzione offerta nei festivi. La tratta Pontremoli-Borgotaro-Parma conterà 5 coppie di treni giornalieri. Tre coppie di treni regionali saranno riservati al traffico tra regione Lombardia e Toscana: MilanoBergamo-PisaLivorno ( sostanzialmente invariati). Tre convogli Borgovalditaro- Firenze (Santa Maria Novella), uno di mattino (p.5.40- a. 8.48) e due di ritorno la sera (p. Firenze 16.53 e 18.53); 2 le coppie di treni Pontremoli-Pisa, servizi spot Pontremoli- La Spezia alle 5.35, 12.09 e da Spezia verso Pontremoli alle 9.08, 10.02 e 22.08; 1 relazione Borgovalditaro ore 6.16 - La Spezia 7.20; relazione Pontremoli-Pisa 2 coppie di treni quotidiani. C’è anche il treno Borgovalditaro alle 6.16 per La Spezia. In seguito agli incontri con gli amministratori dei Comuni è stato integrato il progetto orario con l’inserimento di collegamenti diretti verso Pisa e Firenze. Da Pontremoli a Pisa le corse saranno alle 7.16 con arrivo alle 8.59, alle 14.35 con arrivo alle 16.23 e da Pisa verso Pontremoli alle 11.50 e alle 16.35. Alla stazione di Vezzano sarà creata una sala d’attesa aperta dalle 5 alle 23.

Questo sarebbe il punto di caduta per il nuovo orario invernale del trasporto ferroviario sulle tratte Parma-La Spezia-Pisa-Firenze che è stato presentato da Regione Toscana-Trenitalia-Rfi. "Perdiamo certamente qualcosa nelle ormai storiche corse sulle tratte verso Massa, Pisa e Firenze, anche se bisogna riconoscere che rispetto alle proposte iniziali le cose sono state migliorate. Di questo è giusto ringraziare tutti gli attori della trattativa - commenta il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri - Credo siano però necessari ancora alcuni ritocchi ed alcune verifiche, che ho chiesto nel corso della presentazione di effettuare". Quali sono queste modifiche? L’anticipo di 2030 minuti del nuovo treno delle 7.16 da Pontremoli verso Pisa (finalmente ottenuto dopo anni), perché serva molto di più ai pendolari studenti e lavoratori verso Sarzana, Carrara, Massa e Pisa. Occorrerebbe poi mantenere il primo treno alla mattina verso Parma intorno alle 6.20 (oggi è alle 6.26 mentre nel nuovo orario sarebbe anticipato alle 5.51); garantire tutte le coincidenze a Vezzano, in particolare per il treno intorno alle 12 molto utilizzato; verificare eventuali aggiustamenti con i dirigenti scolastici in funzione degli orari di ingresso ed uscita dei ragazzi a scuola. C’è poi da sperare che non ci siano ricadute occupazionali negative, né ora né in prospettiva, anche in funzione dei rientro di tanti ragazzi che oggi lavorano in Trenitalia fuori da Pontremoli (la linea Parma-La Spezia che aumenta le corse è gestita dalla società TPER e non più da Trenitalia) e la garanzia di tutti i servizi e l’accoglienza a Vezzano per i cambi a cui saranno costretti molti viaggiatori.

Natalino Benacci