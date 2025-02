Enti in campo. Osservatorio delle acque al via

Il progetto di Source International dedicato alle Alpi Apuane e all’inquinamento dovuto alle attività estrattive è pronto a tornare sul campo. La seconda edizione di "Osservatorio Cittadino delle Acque Apuane" serve a riprendere il percorso iniziato nel biennio precedente e a portarlo avanti, cercando di coinvolgere sempre di più in maniera attiva la popolazione. Source International è infatti una organizzazione non governativa che lavora con le comunità locali soprattutto sui temi che riguardano l’inquinamento dell’ambiente e i problemi di salute generati in particolare dalle industrie estrattive da più di 12 anni. Quella per le Apuane è un’iniziativa di scienza partecipativa dedicata alla protezione delle risorse idriche. Sostenuta con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, mira a sensibilizzare e coinvolgere la comunità nella tutela del territorio attraverso incontri formativi online e uscite sul campo. I partecipanti potranno apprendere tecniche di monitoraggio ambientale e mappatura partecipativa, strumenti fondamentali per proteggere le risorse naturali e migliorare la consapevolezza sull’importanza dell’ acqua come bene comune. I prossimi appuntamenti sono in programma a febbraio. Mercoledì 5 dalle ore 18.30 alle 20 incontro introduttivo online per scoprire insieme il contesto delle Alpi Apuane e i metodi per monitorare la qualità delle acque. Durante l’ incontro verranno presentati strumenti di analisi chimico-fisica delle acque superficiali e l’ utilizzo dell’ applicazione KoboToolBox per la mappatura dei dati ambientali. Sabato 8 febbraio la prima uscita sul campo, dalle 10 alle 13.30 a Seravezza: un’esperienza pratica per sperimentare sul campo gli strumenti di monitoraggio e raccolta dati, accompagnati dagli esperti di Source International. Si proseguirà poi il 26 febbraio con la seconda giornata formativa online, a marzo e aprile con altre due uscite sul campo da programmare, il 9 aprile la terza giornata formativa e l’evento finale per la presentazione dei risultati a maggio. "La partecipazione al progetto è completamente gratuita e aperta a tutti – sottolineano gli organizzatori -. Un’occasione unica per contribuire attivamente alla tutela dell’ ambiente e delle risorse idriche delle Alpi Apuane, acquisendo conoscenze e competenze utili alla salvaguardia del territorio". Per maggiori informazioni e iscrizioni [email protected]