Enrica Calabresi, una grande donna e un grande esempio di resistenza

Nella bella cornice dell’Hotel Villa Maremonti, a Ronchi di Massa, sarà di scena stasera alle 21.30 “Diario di guerra“ (testo di Isotta Toso). Lo spettacolo, con Alessandra Evangelisti, racconta la storia di Enrica Calabresi, ebrea, laureata in Scienze Naturali e docente universitaria nelle Università di Firenze e Pisa. Questa donna, durante la prima guerra mondiale, diventa crocerossina per assistere i malati negli ospedali da campo e dopo il conflitto torna alla vita accademica con grande successo. Lo spettacolo vuole tenere viva la memoria di una grande donna che ha fatto una parte della storia della Toscana, una pioniera delle scienze. Fu professoressa, tra gli altri, di Margherita Hack. In scena insieme all’attrice Alessandra Evangelisti, che interpreterà proprio Enrica Calabresi, ci sarà anche il musicista Gabriele Coen, sassofonista, clarinettista e compositore che da trent’anni si dedica all’incontro tra jazz e musica etnica, in particolare mediterranea ed esteuropea. "Sono molto felice di riportare in scena la storia della professoressa Calabresi – racconta Evangelisti - esempi come il suo andrebbero portati nelle scuole. Lei era una docente universitaria, una delle prime in Italia, le persecuzioni razziali le tolsero la possibilità di insegnare nelle Università e nelle scuole. Nonostante questo sfidò tutti per continuare ad insegnare scienze ai bambini e alle bambine ebrei di Firenze. Un grande esempio di resistenza, una storia che merita di essere conosciuta di più. Noi ci proviamo con questo spettacolo". Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia teatrale “Il Giardino delle Parole“, sarà ospitato nel parco di Villa Maremonti alle 21.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti.