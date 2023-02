Energia nucleare e falsi miti Una lezione con gli esperti

Oltre 120 persone tra le sale del Guglielmi, quasi come una serata di teatro, 2 ore di scienza, 45 minuti di domande interrotte solamente dallo scadere del tempo a disposizione. Tra persone in piedi e fuori dalla porta insomma l’evento che ha portato a Massa gli "avvocati dell’atomo", Fulvio Buzzi e Luca Romano (nella foto), esperti di nucleare celebri sul web, è stato un successo. La serata, organizzata lo scorso weekend da "Azione under30 Massa", si è aperta con una presentazione di Andrea Natale ed Emanuele Bianchi, entrambi appartenenti alla giovanile massese di cui Natale è coordinatore comunale, per poi entrare nel vivo. I due avvocati hanno hanno presentato in maniera chiara, comprensibile ed accattivante gli aspetti fondamentali della produzione dell’energia nucleare, dopo aver fatto un excursus sulle varie fonti di energia.

Luca Romano si è poi concentrato in particolare sui "falsi miti" legati al nucleare, quelli che più di tutti spaventano la popolazione, come i disastri e le radiazioni mortali, l’inquinamento e la sostenibilità, mostrando anzi che l’impatto ambientale, se il mondo andasse con il nucleare anziché col combustibile fossile, sarebbe ben minore. Dopo questa esposizione è stato il momento delle domande, che anche in modo critico hanno ben impegnato i due divulgatori, i quali hanno risposto approfondendo determinati temi o spiegando e sfatando altri miti. "Siamo estremamente felici di aver offerto alla cittadinanza un evento di tale livello scientifico -ha commentato Natale dopo l’evento, partecipato tra gli altri anche dal Sindaco Francesco Persiani, dal consigliere di Carrara ed ex deputato Cosimo Ferri e dal segretario provinciale di Azione Riccardo Pelliccia- e siamo entusiasti della grande risposta partecipativa mostrata dai massesi. Ringraziamo sentitamente Fulvio e Luca per aver accettato il nostro invito".

Gabriele Ratti