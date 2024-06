Endocrinologia, cresce il servizio. Arriva Scattina

Viene potenziata in Lunigiana la specialistica ambulatoriale. Dal 17 giugno verrà ampliata la possibilità di prenotare visite negli ambulatori di endocrinologia. Si tratta di visite importanti, la visita endocrinologica permette di valutare o monitorare disturbi e malattie associate alle ghiandole endocrine, gli organi che producono gli ormoni. Tra questi sono inclusi la tiroide, le ovaie, l’ipofisi, il surrene e il pancreas. I diversi ruoli svolti nell’organismo dagli ormoni li rende fondamentali per garantire un funzionamento ottimale del metabolismo, degli organi e dei tessuti. L’endocrinologo si occupa di identificare e trattare patologie associate al malfunzionamento delle ghiandole che li producono, che possono contribuire all’insorgenza di malattie come l’osteoporosi e il diabete e a problematiche come l’infertilità e le complicanze della menopausa. Grazie alla presenza di una nuova dottoressa, Ilaria Scattina (nella foto), verranno attivate sul territorio visite a Fivizzano il secondo venerdì del mese; ad Aulla il primo e terzo giovedì del mese; a Pontremoli il martedì e mercoledì, con possibilità di effettuare ago aspirato.

"In Lunigiana potenziamo la specialistica ambulatoriale - commenta il direttore dalla Società della salute della Lunigiana, Marco Formato - dopo il ginecologo e il dermatologo adesso avremo l’endocrinologo. Obiettivo rendere i servizi più prossimi a cittadini della Lunigiana, ma non solo, perché potranno venire anche altre persone al di fuori del nostro territorio a farsi visitare. Avremo quindi una dottoressa in più, Ilaria Scattina, che è stata destinata proprio alla Lunigiana".