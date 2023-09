Emergenza lupi, pastori in allarme "Attacchi sempre più frequenti Danni all’agricoltura e altri settori"

E’ emergenza lupi in Lunigiana. A denunciare una situazione diventata insostenibile per la pastorizia locale un’interrogazione alla Regione depositata dal vice capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Vittorio Fantozzi, dal coordinatore provinciale di FdI Marco Guidi e dal consigliere comunale di Massa, che è anche segretario dell’ATC 13, Bruno Tenerani.

"Lo scorso 28 agosto a Mommio, nel Comune di Fivizzano e più precisamente in zona Massicciano, un cane è stato sbranato da un gruppo di lupi - dice l’interrogazione - Lungi dall’essere un episodio isolato, questo è stato solo l’ultimo di una serie di attacchi che, in Lunigiana e in generale in tutta la provincia, si verificano in maniera reiterata, impattando fortemente su tutte le attività legate alla caccia, alla cinofilia e alla semplice fruizione del tempo libero. A questo riguardo, ancora nel febbraio di quest’anno, un preciso e inascoltato allarme sui pericoli e sui danni delle predazioni veniva lanciato da Coldiretti Massa-Carrara. In tutta la Toscana, come si legge dalle cronache delle varie redazioni, e come ci riportano tante testimonianze dirette, la presenza diffusa e sovente incontrollata di lupi e ibridi, sta provocando danni ad animali di tutti i tipi, dalle greggi di pecore ai cani, dai mufloni ai gatti, e perfino ai puledri".

L’interrogazione mira a sapere quali iniziative intenda compiere la Regione, di concerto con gli ATC e con tutti i cittadini e i sodalizi a vario titolo interessati alla questione, per affrontare, contenere e gestire i pericoli posti in essere dalle predazioni nei confronti di tutti gli animali, con particolare riferimento al territorio della provincia.