Elisoccorso, stanziati 21 milioni

Ammontano a 20 milioni e 900 mila euro le risorse che saranno stanziate dalla Regione per il servizio di elisoccorso. La cifra è destinata all’Asl Toscana Centro, alla Nord Ovest e alla Sud Est. Il servizio sanitario regionale toscano dispone ad oggi di tre elicotteri in grado di intervenire per il trasporto urgente di pazienti. Quelli di stanza a Massa e a Grosseto sono abilitati anche al sorvolo del mare, di giorno e di notte. Nel 2022 gli elicotteri hanno effettuato 2mila 502 missioni per trasportare pazienti dai luogo dell’incidente o dell’evento all’ospedale più appropriato. I Pegaso intervengono, a seguito di una convenzione con il soccorso alpino e speleologico toscano, anche per il recupero con verricello e per il trasporto di farmaci, organi e persone in caso di calamità o maxiemergenze.