Elicottero precipita al confine tra Liguria e Toscana, muore Naomi Maiolani, pilota 28enne

15:43

Trovata morta carbonizzata la pilota

La giovane pilota di 28 anni, nativa di Faenza, è stata ritrovata morta carbonizzata sotto l'elicottero precipitato in località Fontia. Il velivolo dopo l'impatto col suolo si è incendiatosi in un'area boscata impervia. Il cui viaggio sarebbe dovuto concludersi a Sondrio in Lombardia. Il veicolo rimasto coinvolto nella caduta è un Ecureuil B3, un elicottero leggero monomotore, che era partito da Oristano in Sardegna, aveva fatto scalo a mezzogiorno all'isola d'Elba per poi ripartire.