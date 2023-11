Elettrofisiologia: Monasterio riconosciuto come Centro di formazione europeo

La Fondazione Monasterio ora dà lezioni in tutta Europa. E non è solo un modo di dire per esaltare l’eccellenza delle strutture che rientrano nella grande famiglia della Monasterio, fra cui l’ospedale del cuore Pasquinucci di Massa. Nei giorni scorsi l’Ehra (European Heart Rhythm Association), la branca della Società europea di cardiologia (Esc) dedicata all’aritmologia, ha accreditato gli ospedali di Monasterio come European Recognised Training Centre, centri di formazione a valenza europea, confermandone la vocazione alla formazione. Gli aritmologi ed elettrofisiologi di Monasterio sono autorizzati da Ehra a formare i giovani colleghi da tutta Europa, e non solo. L’elettrofisiologia interventistica di Monasterio è specializzata in diagnosi e trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco con impianti di pacemaker e defibrillatori - semplici e più complessi - di stimolatori cardiaci senza fili e registratori con dispositivi impiantabili, per diagnosi e controllo di aritmie. Un’eccellenza che trova conferma nell’accreditamento di Ehra. Il riconoscimento arriva dopo un percorso impegnativo: Ehra ha valutato la documentazione prodotta da Monasterio e il numero di procedure effettuate, accertato il rispetto degli standard di qualità, competenza e sicurezza del paziente. Alla fine di un accurato accertamento, Ehra ha accreditato Monasterio alla formazione, secondo centro in Italia. All’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa e all’Ospedale del cuore di Massa potranno arrivare cardiologi dall’estero per formarsi alla tecniche e alle procedure di elettrofisiologia. Ehra prevede in particolare due percorsi formativi (fellowship): uno, di un mese, destinato a cardiologi esperti che vogliano approfondire le loro conoscenze e uno, annuale, destinato a cardiologi giovani e ancora in formazione. Dopo soli pochi giorni dall’accreditamento, Monasterio ha già ricevuto 3 richieste di adesione al percorso: una dal Portogallo, una dall’Egitto e una dalla Georgia. A gestire i percorsi di formazione in Monasterio sarà l’intero staff di elettrofisiologia interventistica: il responsabile dottor Marcello Piacenti, i medici Umberto Startari, Luca Panchetti, Andrea Rossi, Gianluca Mirizzi, Silvia Garibaldi e Martina Nesti.