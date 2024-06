Elettricisti, educatori contabili e meccanici

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 ELETTRICISTA. Azienda specializzata nella prevenzione e gestione dei rischi correlati al funzionamento degli impianti aeraulici e idrici ricerca un responsabile elettricista con esperienza nel settore impiantistico e buona attitudine nel guidare team di lavoro. Richiesta conoscenza dell’inglese. Sede Carrara. Offerta MS-227130.

1 MURATORE. Ditta edile ricerca un muratore da inserire con contratto di apprendistato. Età 18-29 anni. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-227094.

1 MAGAZZINIERE. Azienda cerca un magazziniere che abbia esperienza del materiale utilizzato in edilizia addetto allo spostamento di merci. Preferibile saper utilizzare muletto. Full time con possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro Aulla. Offerta MS-227011.

1 EDUCATORE. Struttura di assistenza sociale residenziale per minori ricerca per luglio e agosto educatore professionale. L’attività consiste nel supporto e nell’accompagnamento educativo dei minori nella loro vita quotidiana. Contratto part time, 28 ore settimanali su turni a tempo determinato. Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-226944.

1 MECCANICO. Azienda ricerca meccanico di moto con esperienza nella mansione. Si valutano anche senza esperienza ma con attitudine nella mansione per contratti di apprendistato. Sede di lavoro Aulla. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-226949.

CONTABILI. Studio commercialista ricerca contabile con conoscenze in merito a consulenza rispetto alla tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro. Iniziale contratto a tempo determinato part time (mattino) prevista trasformazione. Sede Massa. Offerta MS-226885.