Edilizia acrobatica sulle mura Lavoro nel borgo di Caprigliola

Operai acrobati per pulire le antiche mura del suggestivo borgo di Caprigliola. Lavori non facili quelli di manutenzione nella frazione aullese e a svolgerli sono stati alcuni operai delle squadre di edilizia acrobatica: si sono calati, con robuste funi per a togliere le piante cresciute sulle mura. Lavori commissionati dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara.

Tanti i lavori in corso nel Comune di Aulla, a partire dal cantiere per la rotatoria e la nuova viabilità in località Bettola, fra Caprigliola e Albiano, ripartito a pieno regime. L’opera concluderà l’intervento di ricostruzione legato al crollo del ponte di Albiano. La rotonda dovrebbe essere pronta entro l’inizio dell’estate, mentre la nuova viabilità sarà fruibile nelle settimane successive. La rotatoria dovrebbe eliminare le code all’incrocio all’ingresso e all’uscita del nuovo ponte. La sua realizzazione comporterà lo spostamento di un tratto della strada statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso, con l’eliminazione di due strette semi curve.

Lavori in corso anche ad Aulla per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sul tracciato ferroviario dismesso che arriva a Caprigliola. Un progetto che cambierà il volto di Aulla e la viabilità dei quartieri Matteotti, Gobetti e del centro. Il valore dell’opera è di circa un milione e 700mila euro, finanziati dal Ministero del turismo. Il progetto prevede la trasformazione di parte degli ex tracciati ferroviari in nuovi percorsi ciclo-pedonali, pedonali e ciclabili tra la zona nord e quella a sud, collegando parte dell’ex tracciato ferroviario della linea Lucca-Aulla, della via vicinale Molino e dell’ex tracciato ferroviario della linea Santo Stefano-Pontremoli, tra l’incrocio con via del Popolo e la galleria Brunetto a quartiere Matteotti.

M.L.