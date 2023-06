Economia del mare 50 Canale punta i fari su crociere e turismo Salotto della Pisaniana

“Il sistema delle crociere Spezia Carrara , quale futuro e quale turismo?”: questo il titolo della puntata de “La Pisaniana” che va in onda stasera allle 21 su 50 canale. Il salotto (coprodotto dall’emittente regionale toscana e dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, che celebra la figura del grande medico-agricoltore-diplomatico toscano che si trasferì a Washington e ispirò i primi presidenti americani a cavallo tra il 700 e l’800), stavolta è stato allestito nel terminal crociere del porto, di proprietà della Spezia & Carrara Cruise Terminal, compagnia che da dieci anni gestisce il traffico crocieristico nel porto spezzino e, più di recente, in quello apuano. Un palazzetto di 1500 metri che accoglie i viaggiatori che partono o arrivano a bordo delle navi da crociera. Ospiti della giornalista Carlotta Romualdi, in questa puntata: il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva, per conoscere i numeri e i risultati dell’attività del porto, il suo rapporto con quello di Carrara, il piano di sviluppo e come cambierà in rapporto alla città, il futuro sempre più green delle infrastrutture e delle forniture energetiche; Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia che illustrerà i grandi cambiamenti che hanno interessato la sua città; Moreno Lorenzini, assessore Urbanistica del Comune, che metterà a confronto le novità infrastrutturali che riguardano la città toscana che, appunto è legata a Spezia da un sistema portuale che deve diventare sempre più sistema; Enrico Lupi presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria e Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord Ovest. Si parlerà dell’incremento del turismo crocieristico e di promozione, sul territorio e su quelli limitrofi, per allungare il cosiddetto turismo mordi e fuggi; del tema della cantieristica e della nautica; dell’opportunità per i giovani della Blu Economy.

In primo piano, le crociere che interessano l’area portuale governata dall’Autorità del Mar Ligure Orientale, gestite da Spezia & Carrara Cruise Terminal. Con il direttore generale Daniele Ciulli e con il direttore operativo Giacomo Erario, un approfondimento sulla società e la sua storia (una srl costituta da MSC, Costa Crociere e Royal Caribbean), l’andamento del settore, gli investimenti per la sostenibilità ambientale, i progetti futuri, la gestione dei passeggeri, l’impegno per una corretta convivenza con la città. Tanti i contributi in esterna, grazie alla presenza del conduttore televisivo versiliese Fabrizio Diolaiuti.Con lui entreranno in trasmissione l’onorevole Maria Grazia Frijia, parlamentare ma anche vicesindaca di La Spezia, Roberto Martini, direttore di Confcommercio Spezia, Antonella Simone, responsabile del settore turistico di Confartigianato Spezia. Immancabile la rubrica di Teresa Sichetti dedicata alla salute ma anche al territorio, stavolta dalla spiaggia del Gombo, insieme al presidente del Parco di Migliarino e San Rossore Lorenzo Bani. Per chiudere come sempre la ricetta di un ristorante: stavolta quella di Cristobal dei Bagni Colombo a San Terenzo.