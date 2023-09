"Eco doppler a Grosseto a 95 anni"

Sanità a pagamento? Ormai è così. Una donna di 95 anni dietro richiesta del medico curante di un’eco doppler tronchi sovra aortici è stata indirizzata a Grosseto. "Com’è possibile pensare di portare mia mamma, 95 anni, a Grosseto, per eseguire un esame ecografico? Ha disturbi dell’età e da tempo è in terapia per la formazione di placche nelle carotidi per cui necessita di un controllo. Non è possibile trattare in questo modo gli ammalati, soprattutto quando sono anziani. Sarebbe giusto dare una priorità alle persone più anziane e rispettarle. Troppe persone vengono trattate come scarto". E non va meglio alla figlia: "Da giugno sono in attesa per una radiografia al polso. L’unica indicazione è per Fivizzano o Fosdinovo. Possibile che a Massa o Carrara non ci sia più spazio per una Rx? Ho provato più volte a recarmi al Cup, sia con la mia richiesta sia con quella di mia madre, quest’ultima datata 12 luglio. Abbiamo aspettato sperando che, prima o poi, si potesse trovare un posto in zona: dopo mesi di attesa la risposta è questa. E nemmeno con gli studi convenzionati c’è posto, se non a pagamento. Che fine ha fatto la sanità pubblica? Per curarsi le persone sono costrette a mettere mano al portafoglio e tirare la cinghia, considerando le pensioni da fame. Che fa una persona in difficoltà? Va al pronto soccorso dell’ospedale?".