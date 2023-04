Ecco un vero “Double Decker“ con la sua storia Tutte le caratteristiche dell’autentico bus londinese

Chi di noi ha avuto occasione di fare un viaggio a Londra ha sicuramente visto sfrecciare, fra le sue strade affollate, un mezzo assai particolare, il Double Decker. Questo caratteristico bus a due piani, dal colore rosso acceso come le cabine telefoniche londinesi, rappresenta uno dei simboli della capitale britannica. La sua storia è molto antica, se consideriamo che il servizio passeggeri fece la sua prima comparsa a Londra nel 1829. A quel tempo si trattava di un veicolo trainato da cavalli, con finalità simili a quelle di un servizio bus moderno. Solo agli inizi del Novecento si vide l’ascesa dei primi autobus a vapore che portarono una ventata di modernità, grazie ai progressi tecnologici dell’epoca. Percorrendo oggi le vie di Londra, si possono vedere diversi modelli di autobus a due piani: da quelli con le caratteristiche forme squadrate della fine del XX secolo, ai nuovi mezzi, eleganti e arrotondati, dell’epoca moderna, fino ai particolari autobus a due piani senza tetto, trasformati in bus turistici hop-onhop-off. Esiste ancora, infine, anche se ormai diventato raro, il classico Routemaster degli anni cinquanta, che, con la sua piattaforma aperta sul retro, rappresenta, per i londinesi meno giovani, un ricordo nostalgico del loro passato.