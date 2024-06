Ecco il ’Sentiero dei briganti’

Inaugurato il ’Sentiero dei Briganti’. Una giornata indimenticabile per l’associazione Resceto Vive e i suoi numerosi ospiti. Oltre un centinaio di persone ha percorso per la prima volta questo nuovo sentiero, dedicato alla memoria di Marco Bonotti, e realizzato con impegno e dedizione dai volontari di Resceto. L’associazione ha poi offerto un aperitivo al rifugio Nello Conti. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato il professor Elia Pegollo, che ha arricchito l’evento grazie alla sua cultura e alla sua profonda conoscenza delle Apuane. Un ringraziamento speciale va anche al Cai di Massa, sezione ’Elso Biagi’, per la collaborazione e il supporto fornito, e allo sponsor EuroTrading Costruzioni, il cui contributo ha permesso l’acquisto dei materiali necessari per l’allestimento del sentiero. La giornata è stata un trionfo di natura, amicizia e allegria, incarnando perfettamente lo spirito dell’associazione Resceto Vive. Il prossimo grande appuntamento per Resceto è per domenica 28 luglio, alle 17, con la Rievocazione storica della Lizzatura del marmo.