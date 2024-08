Ecco i progetti Pnrr . Cantieri per 30 milioni. Partenza a singhiozzo fra varianti e ferie

"Tutti i cantieri del Pnrr stanno andando avanti secondo i tempi previsti". Così l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini (nella foto) fa il punto della situazione. "Alcuni interventi sono già conclusi e altri si chiuderanno a breve – prosegue Lorenzini –. È bene ricordare che a fronte di 30 milioni di finanziamenti ottenuti dal Comune con il Pnrr, la nostra amministrazione si è dovuta impegnare per un ulteriore 10 per cento per realizzare i cantieri. Ci sono casi come la piscina Tosi o l’asilo nido ‘I cuccioli’, in cui oltre alle opere previste dal Pnrr si è deciso di intervenire con altre per migliorare le strutture". L’assessore fa poi il punto sui vari cantieri. "La messa in sicurezza della frana lungo la strada comunale per Campocecina è conclusa ed è già terminata la manutenzione straordinaria dell’ex Mattatoio – sottolinea Lorenzini –. Sono inoltre conclusi i lavori di ampliamento dell’asilo nido ‘I Cuccioli’ di via Erevan. Qui è è realizzato un importante intervento con 200mila euro di fondi Pnrr, che l’amministrazione ha deciso di integrare con altri 168mila euro per la manutenzione. In tre mesi sarà rifatto l’impianto elettrico e antincendio, ma anche l’impermeabilizzazione del tetto, le pitturazioni interne, la sistemazione del marciapiede e del giardino. Procedono secondo la tabella di marcia anche le due scuole medie di Marina, Buonarroti e Taliercio. Tanto in via Marco Polo quanto in via Felice Cavallotti si sono ormai concluse le demolizioni e sta iniziando la fase di ricostruzione. Complessivamente questi due progetti da soli valgono 20 milioni di euro e la conclusione di entrambi è prevista per il 2026. Per quello che riguarda le scuole è ormai quasi conclusa la costruzione della parte strutturale della nuova mensa della scuola primaria Rodari, ad Avenza, un edificio che occuperà una superficie di 225 metri quadrati e potrà garantire 200 pasti al giorno".

"In fase molto avanzata è anche il cantiere per la riqualificazione di villaggio San Luca – va avanti Lorenzini –, sono già state gettate le solette per i campi da padel, calcetto e multisport e sono concluse anche le strutture degli spogliatoi. Per quanto riguarda la vicina rotatoria sulla Provinciale ci sono stati ritardi legati a problematiche di cantiere, ma i lavori stanno andando avanti anche in queste settimane. È di poche settimane fa la partenza definitiva del cantiere della Caravella, un progetto complesso per il quale abbiamo dovuto attendere il via libera di Sovrintendenza e Coni, mentre già a fine agosto riprenderanno i lavori alla piscina di via Sarteschi. In questo caso il progetto originale ha avuto bisogno di una variante strutturale e per questo è stato necessario un breve fermo al cantiere in attesa dell’approvazione del nuovo progetto, cosa che è già avvenuta e quindi ora si potrà ripartire. Ad oggi devono ancora aprire solo due progetti Pnrr, ma in entrambi i casi l’attesa sarà breve. Uno riguarda l’efficientamento energetico della casa di riposo Regina Elena, per il quale sta per aprirsi la gara per l’affidamento dei lavori, il secondo è invece quello per la messa in sicurezza del Canal del Rio che invece partirà a settembre".

Alessandra Poggi