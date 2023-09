Eccidio di Tenerano, Fivizzano: domenica cerimonia con Valdo Spini In ricordo del 79° anniversario dell'eccidio commesso dalle truppe naziste, a Tenerano, frazione di Fivizzano, si terrà una cerimonia con deposizione di corone d'alloro, messa in suffragio e orazione ufficiale. Un momento di ricordo e riflessione per le vittime innocenti.