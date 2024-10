E’ scomparso Ginetto Musetti, storico dirigente della Massese

Lutto nel mondo del commercio e dello sport massese. E’ scomparso, l’altra sera, dopo una lunga malattia, Gino Musetti, conosciuto da tutti come Ginetto. Aveva 87 anni. Noto in città per la sua attività di commerciante d’olio, Musetti ha legato il suo nome all’epoca d’oro della Massese, essendo stato dirigente della società bianconera nell’anno della storica (e unica) promozione in serie B, e poi anche nel campionato cadetto, a cavallo tra gli Sessanta e Settanta. Un periodo indimenticabile, non solo per lui. Musetti, anche dopo la sua esperienza in società, ha continuato a seguire e ad essere attaccato ai colori bianconeri. Un vero tifoso. Persona particolarmente simpatica – era un burlone – Ginetto era un altruista, aveva sempre una parola buona per tutti.

Il decesso è avvenuto in serenità all’hospice Don Gnocchi di Marina di Massa. Gino Musetti lascia le figlie Paola e Michela e le nipoti Stefania e Benedetta. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa di Marina di Massa ’Servi di Maria’, alle ore 15.30, partendo dalla Don Gnocchi alle 15.15.