E’ morto Pieruccini, segretario della Lega a Massa. Ceccardi: “Eri un leone coraggioso”

Massa, 2 ottobre 2024 – Si è spento all'ospedale Opa di Massa, Nicola Pieruccini, imprenditore, volto noto della Lega di cui era segretario provinciale. Nella serata di lunedì era stato colpito da un malore improvviso. "Abbiamo organizzato insieme tanti eventi, ci siamo divertiti e abbiamo fatto militanza vera. Un leone coraggioso, come quella sera in cui gli anarchici hanno aggredito i ragazzi al gazebo a Carrara, tu non ti sei mai tirato indietro", è il ricordo dell'europarlamentare Susanna Ceccardi. "Il tuo cuore era grande, forse troppo grande e alla fine non ce l'ha fatta. Eri sempre in prima linea, le tue feste son sempre state le più belle di tutta la Lega Toscana, lì si respirava davvero la voglia di stare insieme per condividere idee e progetti. Eri un punto di riferimento e io non dimenticherò mai l'impegno che hai speso per aiutarmi in tutte le campagne elettorali che ho affrontato. Sei stato l'immagine autentica della Lega che amo, quella verace che sa stare in mezzo alla gente e non ha paura di niente e di nessuno. Un imprenditore che ha davvero sostenuto il Made in Italy portando il gelato italiano in giro per il mondo, coerente con le tue idee e con il tuo modo di essere", aggiunge Ceccardi.