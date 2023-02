E’ morto Massimo Fedolfi, lascia un vuoto nel mondo dello sport e della pallavolo

Lutto nella pallavolo: è scomparso Massimo Fedolfi (nella foto), allenatore e docente federale. Aveva 63 anni e da qualche tempo aveva una terribile malattia. Era il figlio di Rino Fedolfi, l’allenatore della pallavolo femminile degli anni d’oro, artefice del miracolo ‘Pallavolo Carrarese’ realizzato assieme a Giuseppe Giannetti. La federazione pallavolo Fipav dell’appenino toscano lo ricorda così: "Spirito indomito con la tenacia di un ex paracadutista della Folgore, purtoppo Massimo non ce l’ha fatta. Il comitato esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i conoscenti in questo triste momento". La notizia della sua scomparsa si è diffusa nel giro di poche ore, e amici e conoscenti sono andati sulla sua pagina Facebook per lasciare a Massimo un ultimo saluto o un messaggio di cordoglio per la famiglia. Tanti i messaggi inviati dalle sue ex allieve, che lo hanno ricordato come il miglior allenatore di tutta la storia della pallavolo della città.