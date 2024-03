E’ morto Mario Badiali ex funzionario dell’Inps

E’ morto a 79 anni Mario Badiali, ex funzionario dell’Inps. Una malattia lo ha strappato ai suoi cari, la moglie, Anna Maria Del Monte, i figli Emanuele e Luca, il fratello Luigi, la nuora Annalisa, i nipoti e i numerosi parenti e amici. Mario dopo aver lavorato, nei primi anni, al Patronato Acli, ha vinto un concorso da funzionario Inps dove ha svolto l’attività professionale per tutto il suo percorso lavorativo, mantenendo una innata generosità, disponibilità e un forte spirito di servizio verso gli utenti, valori appresi dalla famiglia e dalle prime esperienze lavorative. Ha fatto parte per anni della Corale Pier Alessandro Guglielmi, dei Donatori di Sangue di Massa e dell’Associazione sportiva massese dei veterani amici della bicicletta. La famiglia ringrazia per la competenza e le amorevoli cure il dottor Guido Bianchini e la sua équipe, il personale infermieristico dell’Ospedale delle Apuane. La salma è esposta all’obitorio del Noa, al quale è possibile accedere dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella parrocchia di San Giuseppe, in Via Pisa, dove il feretro arriverà alle 12.