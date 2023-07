E' morto il medico Nicola Corradi. Il pianto del liceo classico

Carrara, 17 luglio 2023 - Il liceo classico ’Repetti’ dice addio a Nicola Corradi, medico stimato e studente che la lasciato il segno in un’intera generazione. Tutti conoscevano Nicola, è stato l’anima del liceo classico negli anni Ottanta, sempre presente e sempre il primo a mettersi a disposizione della scuola per organizzare iniziative ed eventi. Da qualche anno non stava bene ed è mancato all’affetto dei suoi cari nei giorni scorsi. Aveva 61 anni e lascia la moglie Cinzia e i figli Jacopo e Niccolò. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di San Ceccardo. Nicola Corradi, che dopo il liceo si laureò in Medicina, ha svolto fino a che le forze glielo hanno consentito la professione di medico di base.

Fu un punto di riferimento per tutta Avenza per la professionalità e per la disponibilità nei confronti dei suoi pazienti.La notizia della sua morte ha seminato profondo cordoglio, nel mondo della sanità e fra i vecchi compagni del ’Repetti’ che certo non lo hanno dimenticato. Immediato il tam tam sui social dove i vecchi amici lo ricordano come una forza della natura, una persona dall’animo buono, sempre sorridente e pronto ad aiutare gli amici. Nicola era il classico buontempone, quello sempre in prima linea, che fosse stato animare una festa tra studenti o rallegrare i compagni all’ora di ricreazione. Frequentava la sezione B e faceva coppia fissa con Andrea Segnanini, figlio dell’ex sindaco di Carrara.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra gli ex studenti del classico, lasciando tutti senza parole e con un dolore profondo. In tanti avevano perso di vista Nicola, ma alla notizia della sua scomparsa i ricordi sono andati indietro nel tempo, alle emozioni che riusciva a regalare ai compagni di classe e a tutti gli altri studenti che lo conoscevano. "La notizia della sua scomparsa mi ha molto addolorato – commenta Ermanno Biselli, l’ex docente di religione del Repetti –. Mi unisco al dolore della famiglia e prego per lui. Lo ricordo con molto affetto".