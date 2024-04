E’ Lucian Martisca il nuovo presidente dell’Avis provinciale

Lucian Martisca, 25 anni, già vice presidente di Avis Carrara è stato nominato presidente dell’Avis Zonale Massa Carrara. Le elezioni hanno portato alla nomina anche del nuovo direttivo ora composto dal vice presidente Paolo Chianese, dalla segretaria Sara Ricci, dal tesoriere Francesco Iacopetti, poi Milena Corniani come responsabile comunicazione, Elena Menchini, Roberto Fiorentini, Guido Pegollo, Ilaria di Matteo, Alvaro Lazzerini e Fabio Giusti. L’attuale direttivo rimarrà in carica fini a maggio del prossimo anno. Avis conta decine di volontari, giovani che si impegnano giorno dopo giorno, persone attive da piu di 30 anni e che non hanno mai smesso di credere nei valori dell’associazione radicata nel territorio da inizio degli anni ’50 e hanno contribuito a portarla avanti.