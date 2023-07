È il weekend del Premio Bancarella

E’ il weekend del Bancarella, protagonisti sport e letteratura. Oggi tocca al Bancarella Sport salire sugli scudi assieme agli eventi collaterali che arricchiscono la manifestazione con la presenza di campioni e autori. Si comincia stamane alle 10.30 a Palazzo Dosi Magnavacca dove si svolge l’incontro organizzato dai Veterani dello Sport di Pontremoli della sezione ’Renato’ e ’Quinto Mascagna’ con la medaglia d’oro olimpica dei 10mila metri piani Alberto Cova, che presenta la sua autobiografia (scritta da Dario Ricci) "Alberto Cova. Con la testa e con il cuore" (Sperling & Kupfee). Alle 16.30 in piazza della Repubblica viene assegnato il ’Premio Sportiva…mente’ a cura dell’Area 6 del Panathlon Club Pontremoli Lunigiana. A seguire il ’Premio Panathlon 2023’ che sarà consegnato a Massimo Calandri autore del libro "Non puoi fidarti di gente così. Storia della squadra di rugby che sfidò l’Apartheid" (Mondadori), presenta Mauro Boccaccio. Alle 17.30 nella Piazzetta della Pace presentazione di "Sogni brevi" – poesie, di Federico Sorrentino (Pendragon). Poi "Il cuore di un uomo" di Luca Serafini (Rizzoli). Alle 18 consegna del Premio giornalistico Bruno Raschi 2023 a Giovanni Bruno, editorialista di Sky Sport. Gran finale alle 21 in piazza della Repubblica alle 21 con il 60° Bancarella Sport, condotto da Paolo Liguori.

